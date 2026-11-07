"A Spalletti manca solo la panchina della Fiorentina in carriera, non è una gara come le altre per lui"

Il tecnico di Certaldo ha un grande legame con la maglia viola

A poco più di ventiquattro ore dall'atteso scontro diretto del Franchi tra Fiorentina e Juventus, il giornalista di Tuttosport Andrea Corbo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sulla situazione in casa bianconera e presentare i temi tattici ed emotivi del match.

Infermeria piena per Spalletti: McKennie c'è, Cambiaso forfait

Le due vittorie consecutive hanno restituito serenità all'ambiente bianconero, ma la situazione legata agli infortunati resta complessa per Luciano Spalletti.

"Le ultime due vittorie hanno dato sicuramente ossigeno, ma la squadra resta incerottata. Il forfait dell'ultimo minuto di Cambiaso non stravolge i piani tattici, ma senza dubbio li complica. La Juventus recupererà McKennie ed avrà Celik a mezzo servizio: i bianconeri arrivano alla fine di questo intenso ciclo di gare con troppe defezioni, una situazione che ha costretto il tecnico a spremere al massimo gli elementi a disposizione".

Un assetto prudente: l'ipotesi tattica

Dalle parole di Corbo emerge il ritratto di una Juventus prudente, orientata a compattarsi per gestire le energie residue:

"L'americano McKennie dovrebbe recuperare ed essere schierato dal primo minuto, mentre Celik stringerà i denti pur non essendo al meglio. Per il resto ci aspettiamo il consueto 3-4-2-1 con un atteggiamento cauto sugli esterni: da una parte Kalulu, dall'altra Cabal. Sarà tutto fuorché una Juventus spregiudicata".

L'attacco tra Kolo Muani e l'enigma Woltemade

Corbo ha analizzato anche le soluzioni offensive a disposizione di Spalletti, soffermandosi sulla coesistenza dei suoi interpreti:

"Kolo Muani rende decisamente meglio quando parte da attaccante esterno, come dimostrato nelle recenti uscite: la prima punta non è il suo ruolo naturale. L'idea di Spalletti è di affiancargli un altro elemento, ed è qui che risiede il vero dubbio di formazione. Non è esclusa l'ipotesi del tridente, vista anche la crescita di Woltemade. Il limite del tedesco resta la sua tendenza a interpretare il ruolo da falso 9, una caratteristica che finisce per favorire ed esaltare gli inserimenti dell'ex PSG".

"A Torino la Fiorentina fa paura: decidono le individualità"

Nonostante un avvio di campionato altalenante per la squadra di Paolo Vanoli, l'attenzione della sponda bianconera resta massima:

"Quella di Firenze è sempre una trasferta temutissima a Torino, sia per la pressione ambientale sia perché la Fiorentina trasforma questa sfida nella gara dell'anno. La Juventus rischia di arrivare al match con il fiato corto e i viola potrebbero approfittarne per riscattare le ultime prestazioni. Quella di Vanoli è una squadra ancora in via di formazione, ma dispone di individualità di primissimo livello in grado di fare la differenza".

Il legame di Spalletti con Firenze

In chiusura, un pensiero sul ritorno da avversario del tecnico toscano a Firenze, una sfida ricca di risvolti personali ed emotivi: