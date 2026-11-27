"A Firenze dovrebbero avere più pazienza, ci vuole calma quando si cambiano molti giocatori"
L'ex tecnico dell'Udinese e del Palermo ha parlato della Fiorentina
Per la Fiorentina si profila una trasferta insidiosa contro l'Udinese, in programma domenica alle 12:30 al Bluenergy Stadium di Udine per la tredicesima giornata di Serie A. Sulle due formazioni è intervenuto Stefano Colantuono in un'intervista concessa a Tuttomercatoweb.com per la rubrica A tu per tu.
A Firenze serve calma In apertura, un'analisi sulla squadra viola: “La Fiorentina deve ancora trovare il giusto assetto. Dispone di un organico di qualità, servono tranquillità e pazienza. Tuttavia, in una piazza esigente come questa, la pazienza tende a scarseggiare”.
Per l'Udinese determinante il mercato Colantuono ha quindi commentato la situazione dell'Udinese, guidata da lui nella stagione 2015/16: “È troppo presto per emettere sentenze. C'è ancora margine. Inoltre, la sessione di mercato di gennaio potrà modificare molti equilibri”.