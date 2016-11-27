In 500 a "San Siro" per spingere la Fiorentina che partirà domani in tarda mattinata
Come di consueto la Fiorentina evita il ritiro e raggiungerà Milano solo nel pomeriggio
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2016 22:41
Dovrebbero essere circa 500 i tifosi della Fiorentina che, nonostante il non troppo agevole giorno feriale scelto per disputare la partita con l'Inter, si recheranno a San Siro per spingere la squadra di Paulo Sousa nella ricerca della quarta vittoria esterna consecutiva. Il numero di supporters viola è tuttavia destinato ad aumentare, visto che sarà possibile acquistare i tagliandi per la trasferta di Milano anche per l'intera giornata di domani. La squadra invece, dopo aver lavorato a Firenze, si ritroverà ai "campini" domani mattina per poi partire in treno alla volta del capoluogo lombardo.