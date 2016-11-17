Chiesa osservato speciale: su di lui gli occhi dei top club europei

Tanti osservatori hanno seguito da vicino le prestazioni di Chiesa impegnato con l'under 20

Indubbiamente uno dei migliori talenti messi in mostra fino ad ora dalla Fiorentina, le prestazioni del figlio d'arte Federico Chiesa certo non sono passate inosservate agli occhi dei top club europei. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, pare che nelle recenti partite che hanno visto il ragazzo classe '97 impegnato con la nazionale italiana under 20 gli spalti fossero gremiti di osservatori inviati dalle maggiori squadre europee, al fine di prendere visione da vicino delle reali potenzialità del prodotto del vivaio viola. Potenzialità delle quali c'è piena consapevolezza in casa Fiorentina, in particolar modo per quanto riguarda Paulo Sousa tanto coraggioso quanto fiducioso nel lanciarlo dal primo minuti nella gara d'esordio giocata allo Juventus Stadium, e che pertanto escludono, al momento, ogni possibile contatto con altre squadre circa il futuro di Chiesa. Pertanto il sempre valido "guardare ma non toccare" non sembra mai così attuale come adesso.