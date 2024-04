4 arresti per l’assalto ai viola all’Arechi. Identificati anche ultras romeni del Petrolul Ploiesti

Quattro tifosi della Salernitana sono stati arrestati dagli agenti della Questura di Salerno dopo gli incidenti che si sono verificati domenica scorsa poco prima di Salernitana-Fiorentina nell’area antistante il settore Tribuna dello stadio Arechi. I quattro arrestati, di età compresa tra i 26 ed i 47 anni, sono accusati di possesso di oggetti atti ad offendere, lancio di bombe carta e oggetti e resistenza a pubblico ufficiale. Due di loro in passato sono già stati sottoposti a Daspo. In corso di identificazione, attraverso foto e video, altri tifosi coinvolti negli scontri che hanno provocato il ferimento di quindici persone, dodici del Reparto Mobile della Questura di Napoli e tre della Questura di Salerno. Tra questi anche un funzionario che ha subito lesioni, traumi e la bruciatura degli indumenti per il lancio di una bomba carta che gli è esplosa a pochi metri. Domenica scorsa i tifosi della Salernitana avevano provato ad avvicinarsi al settore ospiti occupato dai sostenitori viola, ma sono stati respinti anche grazie al lancio di circa cento lacrimogeni. “Con l’intervento delle forze di polizia si è riusciti a evitare che il gruppo di tifosi della Salernitana venisse in contatto con quelli della Fiorentina. La vicenda si colloca in un’antica rivalità ed in risposta ad analoghi scontri che si erano verificati a Firenze in occasione della gara d’andata”, ha detto in conferenza stampa il Procuratore della Repubblica di Salerno Giuseppe Borrelli. L’indagine dovrà servire anche a chiarire il ruolo di un gruppo di tifosi del Petrolul Ploiesti (Romania), identificati all’aeroporto di Napoli-Capodichino. “Domenica ci sono state violenze inaudite, ora in vista delle prossime gare casalinghe della Salernitana, contro Atalanta e Verona, sono pronto a chiedere eventualmente il divieto di trasferta se ci saranno i presupposti”, ha annunciato il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio.

Fonte gazzetta.it

