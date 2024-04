36esima giornata: Fiorentina-Monza si giocherà lunedì 13 maggio alle 20:45, 5 giorni dopo Brugge

Ufficializzato il calendario per la 36esima giornata di Serie A, i viola giocheranno in casa contro il Monza lunedì 13 maggio alle ore 20:45. Non è stata accolta la richiesta della Roma di poter giocare di lunedì, quindi i giallorossi saranno impegnati giovedì 9 maggio in Germania contro il Bayer Leverkusen per la semifinale di ritorno di Europa League e domenica 12 maggio a Bergamo per Atalanta-Roma (Serie A); questo perché i bergamaschi affronteranno la Juventus mercoledì 15 maggio in finale di Coppa Italia. La Fiorentina invece è stata aiutata per gli impegni di Conference League, dato che i viola giocheranno la semifinale di ritorno contro il Club Brugge mercoledì 8 maggio in Belgio e in campionato sarà impegnata 5 giorni più tardi a Firenze contro il Monza di Palladino. Il match di andata all’U-Power Stadium di Monza finì 1-0 per i viola con rete di Beltran al settimo minuto di gioco.

La partita sarà visibile sia su Sky che su Dazn.

