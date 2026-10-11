14 gol presi invece degli 8 dello scorso anno, una sconfitta in più rispetto alla partenza di Pioli

La Fiorentina ha sbagliato di nuovo l'inizio del campionato

La Fiorentina non funziona e la difesa soprattutto visto che ha preso più gol dello scorso anno con 14 invece di 8. La retroguardia viola è la più battuta del campionato in attesa delle gare di oggi e ne ha presi 6 in più della disastrosa partenza con Pioli. L'attacco è leggermente più prolifico con 7 gol fatti invece dei 4 della scorsa annata, ma solo 4 fatti a Venezia e 2 autogol a favore.

Pioli aveva raccolto 3 punti con 3 pareggi e zero vittorie, mentre Vanoli e Grosso sono arrivati a 4 con una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, ieri la prima di Vanoli dopo le tre di Grosso con Roma, Torino e Frosinone. Si tratta della seconda peggior partenza dei viola in assoluto insieme allo scorso anno e a quella del 1935-36.