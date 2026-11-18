Proc. Bove: "Se cambia il regolamento siamo pronti a tornare in Italia. Firenze o Roma, non altrove"

Il procuratore di Bove apre ad un ritorno in Italia qualora dovessero cambiare le regole

Il futuro di Edoardo Bove potrebbe nuovamente essere in Italia? A parlarne è stato il suo procuratore, Diego Tavano, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. L'agente ha aperto alla possibilità di un ritorno nel nostro campionato, indicando Firenze e Roma come le due destinazioni possibili, qualora dovessero cambiare le attuali disposizioni regolamentari.

"Se il regolamento cambierà anche in Italia, siamo pronti a un ritorno fantastico. Che sia a Firenze o a Roma, sicuramente una di queste due, non altrove.

Spero che il Watford sia una parentesi. Con tutto il rispetto per la società, che ringrazieremo per sempre per la possibilità che hanno dato a Edoardo. All'inizio ha fatto un po' di fatica a ritrovare il ritmo, poi si è adattato. C'è tanta intensità, cambia poco rispetto alla Premier, che è il nostro obiettivo".